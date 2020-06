Spiagge sicure: finanziato il progetto del Comune di Policoro! Ecco di che si tratta

Enrico Mascia, Sindaco di Policoro, comunica:

“Nell’ambito dell’iniziativa ‘Spiagge Sicure – Estate 2020’, promossa dal Ministero dell’Interno, venerdì 19 giugno 2020, in sede di comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato esaminato ed approvato il progetto del Comune di Policoro inerente le iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva.

Obiettivo del progetto, infatti, è quello di contrastare o quanto meno ridurre sensibilmente il fenomeno dell’abusivismo commerciale su area pubblica, con particolare riguardo al commercio di prodotti contraffatti e/o potenzialmente pericolosi per la salute ed intensificare i controlli relativi alla sicurezza del consumatore nell’ambito del consumo e utilizzo dei prodotti acquistati.

Inoltre, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in atto, sarà possibile potenziare i controlli per la verifica del rispetto delle misure di distanziamento sociale nonché delle ulteriori prescrizioni contenute nei protocolli o nelle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19.

L’approvazione di questo progetto, elaborato dal Comandante della Polizia Locale, dott.ssa Rosa Silletti, alla quale rivolgo un sincero apprezzamento, ha consentito al Comune di Policoro di ottenere un finanziamento pari a 32.000 euro che permetterà di implementare il dispositivo di sicurezza in particolare nella zona Lido attraverso:

– l’assunzione di 2 agenti di Polizia Locale per tre mesi, di cui uno full-time ed uno part- time;

– L’acquisto di n. 3 biciclette elettriche a pedalata assistita con allestimento P.L.

– L’acquisto n. 2 motocicli con allestimento P.L.;

– L’acquisto di sistemi di telecomunicazione e supporto informatico ad integrazione delle dotazioni degli agenti della Polizia Locale;

– realizzazione di un’apposita cartellonistica di dissuasione da collocare lungo i varchi di accesso.

Al via così per un’estate in sicurezza!”.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)