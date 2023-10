SP 18, Pozzitello-Pisticci-San Basilio: “dopo questo passaggio mediatico cerchiamo di mettere fine al bollettino di guerra dato dai numerosi incidenti mortali”. L’appello

Il consigliere provinciale di Matera con delega alla viabilità, Francesco Mancini ricorda a tutti che “la Provincia di Matera ha la responsabilità di gestire circa 1300 KM di strade, che esistono situazioni drammatiche e disperate, con Comuni che rischiano di rimanere isolati per l’assenza di risorse e che, quindi, bisogna necessariamente prevedere interventi per quelle situazioni di emergenza che riguardano l’intero territorio provinciale.

Credo che, ora che finalmente anche la Regione si è accorta della situazione critica in cui versano le nostre arterie stradali, possiamo sperare di avere la giusta attenzione per questo territorio e sostenere la Provincia di Matera nell’affannosa e costante ricerca di stanziamenti regionali, che risulterebbero fondamentali per garantire la sicurezza minima delle nostre strade.

Ha proseguito Mancini:

“L’arteria in questione è prioritaria nell’interesse di cittadini ed automobilisti e, su questo, va rimarcato l’impegno che il presidente Piero Marrese ha fin qui messo in campo, dialogando sia con la Regione Basilicata, alla quale ha chiesto i fondi necessari, che con il Comune di Pisticci, con l’obiettivo di programmare gli interventi immediatamente realizzabili.

È risaputo che le Province sono con le spalle al muro, non avendo fondi neanche per garantire l’ordinaria manutenzione, che infatti diventa straordinaria, ed è impensabile che l’ente Provincia possa risolvere i problemi su 1300 km di gestione con poco più di 4 milioni di euro.

Invece è necessario che la Regione Basilicata, anche tramite il consigliere Fuina, possa nell’immediato rispondere alle esigenze dei cittadini che hanno tutte le ragioni per chiedere il resoconto di quello che sono le vere priorità di chi governa la Basilicata.

Il risultato raggiunto di recente nel corso di un summit in Regione, con il presidente Bardi che ha assunto l’impegno di finanziare nell’immediato della Provincia di Matera per la messa in sicurezza ed effettuare la ri-bitumatura nei tratti più critici, è ascrivibile in larga parte all’attività istituzionale che la Provincia di Matera ha messo in campo in maniera continua.

Concludo, facendo chiarezza e ricordando a me stesso, che la Provincia è solo l’ente attuatore sul territorio e che non ha fondi propri da mettere in campo, mentre il soggetto che ha e deve dedicare i fondi per le strade, compresa la SP 18, è invece la Regione Basilicata, che può e deve dare un segnale tangibile sul tema della sicurezza stradale.

In merito alla richiesta di chiarimenti sulla destinazione dei fondi messi a disposizione dalla Regione Basilicata, Fuina può tranquillamente recarsi negli uffici regionali che hanno condiviso la programmazione candidandola anche a finanziamento al ministero competente per l’erogazione delle risorse.

Il mio auspicio è che si crei subito un tavolo di discussione Provincia – Regione perché è arrivato il tempo di unire gli intenti e portare risultati concreti per le nostre comunità: a tal proposito, spero che tanto Fuina quanto gli altri consiglieri regionali del Materano decidano di partecipare a questo confronto al quale la Provincia è aperta, con l’obiettivo di rendersi conto in modo più dettagliato di quelle che sono le criticità del territorio.

Dobbiamo cercare di mettere fine al bollettino di guerra dato dai numerosi incidenti mortali in cui vengono coinvolti molti nostri giovani concittadini che perdono la vita per mancanza di sicurezza sulle nostre strade”.a

