Sinner primo italiano di sempre a conquistare le ATP Finals! Complimenti

Ha chiuso la stagione come aveva iniziato: facendo la storia del tennis italiano.

Dal primo titolo slam della racchetta azzurra, conquistato all’Australian Open lo scorso gennaio, al primo italiano di sempre a conquistare le ATP Finals oggi, il torneo di fine anno dedicato ai migliori 8 del mondo.

Sottolinea eurosport come sia stato l’anno di Jannik Sinner.

“Dominatore assoluto sul cemento, con due titoli slam a Melbourne e New York a cui aggiungere il secondo torneo più importante dopo i major – quello conquistato oggi; un tris per altro nella storia riuscito nello stesso anno solo a Federer e Djokovic.

Ma anche numero 1 del mondo indiscusso e tennista in grado di vincere 70 partite in stagione – una quota che non si vedeva dal 2016, quando a raggiungerla (e superarla) fu quell’Andy Murray poi n°1 di fine anno.

In mezzo, tra l’Australia e Torino, altri 6 sigilli sparsi tra Miami, Shanghai, Cincinnati, Rotterdam e Halle, per un conteggio complessivo che l’ha visto mettere insieme un totale di 11800 punti; Zverev, secondo, è staccato di quasi 4000 punti. Insomma, un Sinner dominante e che ha dominato anche nella finale contro Taylor Fritz, giocatore che aveva già battuto nel girone per 6-4 6-4 e si è arreso oggi a identica partita, a identica trama.

Sinner infatti ha concesso le briciole a tutti, chiudendo questo torneo non solo vincendo tutte le partite, ma non perdendo nemmeno un set per strada: l’ultimo – e anche l’unico a riuscirci prima – Ivan Lendl, che lo fece in ben 4 occasioni, la più ‘recente’ nel 1986.

Insomma, un Sinner storico tra nomi che hanno fatto la storia.

E la sensazione, con lui, è che si sia solo all’inizio”.