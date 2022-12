Si terrà a Matera la Giornata Internazionale del Volontariato. Ecco il programma

Il CSV Basilicata, in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, organizza a Matera, il prossimo 7 dicembre, un evento dedicato ai giovani, alle Organizzazioni di Volontariato, al mondo del Terzo Settore e a quello delle Istituzioni, per poter dialogare insieme, finalmente in presenza, e confrontarsi su temi di grande importanza e attualità per tutti i soggetti coinvolti.

La giornata avrà inizio alle ore 11.00 con una Marcia per la Pace che partirà dalla centralissima Piazza della Visitazione.

Un corteo colorato di giovani, volontari e cittadini sfilerà per le vie della città dei Sassi, passando per Via Rosselli, Via XX Settembre, Piazza Vittorio Veneto, Via del Corso, con l’arrivo in Piazzetta Pascoli, nella quale si terranno una serie di interventi per riflettere insieme sull’importanza dei valori della pace, della solidarietà, dell’uguaglianza e del riconoscimento dell’impegno quotidiano del volontariato.

Il tutto sullo sfondo dell’Anno Europeo dei Giovani che sta per concludersi e che ha sottolineato, più che mai, il ruolo attivo e centrale delle nuove generazioni in una fase così delicata della nostra storia.

Nella seconda parte della giornata, a partire dalle 16.30, si terrà, presso l’Auditorium dell’Università degli Studi della Basilicata in via Castello, la tavola rotonda su “I giovani e le Istituzioni”.

Rappresentanti delle Istituzioni della Basilicata, degli studenti e del mondo del Terzo Settore, si troveranno insieme per discutere dell’enorme contributo che i giovani possono dare al mondo del volontariato e allo sviluppo del territorio – restando sul territorio – e, dall’altra parte, delle opportunità che percorsi di volontariato, come quelli di mobilità internazionale o quelli relativi all’anno di Servizio Civile Universale, possono offrire loro, non solo in termini di accrescimento personale ma anche di opportunità professionali.

Tra gli altri, interverranno:

Francesco Fanelli, Assessore alla Salute e alle Politiche Sociali della Regione Basilicata;

Martina Montemurro, Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti, Birgit ATZL, esperta di mobilità internazionale per giovani volontari.

Un’importante occasione di dialogo, confronto e scambio di vissuti ed esperienze da parte dei rappresentanti di mondi e generazioni apparentemente distanti, ma che possono insieme lavorare per migliorare le cose sul territorio.

L’evento è organizzato e promosso da CSV Basilicata e Forum del Terzo Settore della Basilicata, con il patrocinio della Regione Basilicata, la Provincia di Matera e il Comune di Matera.

La cittadinanza è invitata.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

