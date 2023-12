Si conclude l’esperienza di consigliere della Provincia di Matera per Viviana Verri: ecco le sue parole

“Con i consigli dell’ultima settimana si conclude la mia esperienza di consigliere della Provincia di Matera“.

È quanto fa sapere la Consigliera comunale di Pisticci, Viviana Verri:

“Sono stati due anni intensi, caratterizzati da sfide da affrontare ma anche tanti risultati importanti conseguiti.

Penso in particolare alle attività relative alla mia delega l’edilizia scolastica, che nel territorio di Pisticci mi hanno dato l’onore di poter prendere parte, dopo anni di lavori e dopo l’adeguamento delle cucine:

all’inaugurazione del nuovo IPSEOA di Marconia,

penso al progetto di riqualificazione delle aree verdi e del campetto prospiciente il Liceo Classico e l’ITT di Pisticci, del valore di oltre 300.000 euro, i cui lavori sono stati aggiudicati e prenderanno il via appena le condizioni climatiche saranno favorevoli,

all’inaugurazione di otto nuove aule all’Istituto Fermi di Policoro, alla rifunzionalizzazione di strutture sportive in altre scuole della Provincia, ai progetti di sensibilizzazione rivolti agli studenti.

Nell’ultimo consiglio, inoltre, abbiamo ribadito un fermo NO al nuovo piano di dimensionamento scolastico, che taglia altre autonomie scolastiche sui territori, togliendo servizi agli alunni e posti di lavoro al personale scolastico.

Consapevoli della carenza di risorse che affligge le Province, soprattutto dopo la legge Delrio, Presidente, Consiglio e tecnici abbiamo lavorato tutti insieme per reperire fondi da destinare ad interventi infrastrutturali.

Nel territorio di Pisticci, in questi due anni, sono stati realizzati:

interventi di rifacimento dell’asfalto e della segnaletica lungo la S.P. Pozzitello-San Basilio,

è stato realizzato un primo intervento di messa in sicurezza della strada dell’ex Mattatoio comunale dopo la frana del 2020,

recentemente un intervento di ripristino della pavimentazione,

mentre si sta progettando un nuovo intervento del valore di circa 800.000 euro per il consolidamento del versante caratterizzato da movimenti franosi, da candidare per l’acquisizione di un nuovo finanziamento.

E’ stata data attenzione alle zone mare, con:

la riqualificazione della pista ciclabile di lido San Basilio,

l’affidamento di lavori di ripristino della pavimentazione delle strade provinciali che interessano Marina di Pisticci, del valore di circa 80.000 euro, intervento che sarà realizzato in primavera.

Preso atto delle criticità che riguardano la S.P. Pisticci-Pozzitello si è pensato alla progettazione di due importanti interventi di messa in sicurezza:

l’allargamento della sede stradale, progetto esecutivo del valore di 8.500.000 euro, per il quale abbiamo inoltrato richiesta di fondi alla Regione,

interventi urgenti di messa in sicurezza che riguardano le barriere laterali, alcuni tratti di asfalto, l’illuminazione delle zone dove insistono incroci e fermate autobus, con installazione di pensiline (intervento da 2.500.000 euro per il quale la Regione aveva assunto l’impegno di reperire fondi entro fine anno).

Un finanziamento regionale ci ha consentito, inoltre, di programmare un progetto di regimentazione delle acque piovane nell’abitato di Tinchi, illustrato ai cittadini nel corso di un’assemblea tenutasi ad inizi dicembre e si stanno valutando soluzioni per mitigare il problema dell’eccesso di velocità dei veicoli nel centro abitato.

I lavori programmati nel triennio 2024-2026 comprendono, inoltre, un importante intervento di sistemazione del ponte di via Pomarico a Pisticci Scalo, da anni in condizioni precarie, del valore di circa 750.000 euro.

In questi due anni ho cercato di dare il mio piccolo contributo nell’attenzione al territorio e ai suoi problemi, sono consapevole che tanto c’è ancora da fare, ma soddisfatta per questa esperienza che mi ha consentito di poter prendere parte a decisioni importanti per il futuro del territorio, come quella assunta nel consiglio di oggi, che ci ha visto unanimi nel respingere qualunque ipotesi di allocazione del deposito di scorie nucleari nel territorio lucano.

Voglio ringraziare il Presidente Piero Marrese, tutti i colleghi consiglieri, gli uffici provinciali, per il lavoro di squadra e le importanti esperienze vissute anche in seno all’ Upi Basilicata, del cui consiglio direttivo ho fatto parte in questi anni.

Sono sicura che il lavoro portato avanti continuerà a dare i suoi frutti e faccio un grande in bocca al lupo a tutti i candidati che domani si misureranno con il voto per il rinnovo del Consiglio provinciale, in particolare al consigliere pisticcese Pasquale Sodo, augurandomi che il nostro territorio continui ad essere rappresentato”.