Scuole in Basilicata: nell’attesa di Bardi, questi Comuni hanno già deciso di chiuderle! I dettagli

Nell’attesa di una comunicazione ufficiale dal parte del governatore Bardi, alcuni comuni lucani hanno deciso di chiudere le scuole.

Melfi (PZ):

“A prescindere dalle decisioni del Governo Nazionale e Regionale (zona Rossa, Arancione o Gialla), sulla base degli elementi forniti dall’USCO, a MELFI scuole chiuse comunque la prossima settimana.

Aperti solo i due asili nido comunali”.

Rionero (PZ):

“Con ordinanza n. 25 del 14.03.2021 è stata disposta la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, nel territorio del comune di Rionero in Vulture (esclusi nidi e sezioni primavera) dal giorno 15 marzo 2021 fino al 20 marzo 2021 incluso”.

Montescaglioso (MT):

“Nonostante il passaggio della nostra Regione in Zona Arancione, rimane in vigore l’Ordinanza Sindacale n°201 e, pertanto, fino a nuove disposizioni è confermato il proseguimento delle lezioni scolastiche in modalità LEAD e DDI per gli alunni di tutte le scuole presenti sul territorio comunale”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)