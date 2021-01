Scuole a Matera: sospese le lezioni in presenza per gli istituti di ogni ordine e grado. Ecco l’ordinanza del Sindaco

A seguito di riunione C.O.C. urgente al termine della prima giornata di screening per lo svolgimento dei test antigenici rapidi destinati alla popolazione scolastica, in considerazione della percentuale di casi dubbi emersi pari al 5%, e previo parere positivo con l’ASM, il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha ordinato la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per tutti gli Istituti di ogni ordine e grado, comprese Scuole Paritarie, ludoteche, asili nido ricadenti nell’ambito di Matera, doposcuole e altri centri di formazione didattica pubblici e privati, fino a domenica 10/01/2021.

Intanto nella prima giornata di screening sono stati effettuati circa 1500 test, di cui nessuno è risultato positivo ma per il 4% di essi i sanitari hanno ritenuto opportuno prenotare un test molecolare per verificare un eventuale contagio e fugare ogni dubbio.a

