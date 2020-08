Scuola di Matera intitolata alla pediatra Pezzi: “Sempre pronta con la sua valigetta a raggiungere i piccoli assistiti”. Le foto

È stata scoperta, oggi, a Matera la targa che intitola la Scuola dell’Infanzia di Via Frangione alla pediatra Augusta PEZZI, alla presenza del figlio Nicola Menonna, anche lui pediatra, dei nipoti e dei parenti della dottoressa Tina, nome con cui era conosciuta.

Il Sindaco de Ruggieri, nel suo messaggio di saluto:

“ha evidenziato le doti e la instancabile attività della Pediatra punto di riferimento costante in ogni giorno ed anche di notte.

Instancabile, a volte un po’ burbera, sempre pronta ‘con la sua valigetta’ a raggiungere i piccoli assistiti con dedizione dispensando cure e sorrisi e, perché no, qualche rimprovero alle mamme a volte troppo accondiscendenti nell’assecondare qualche capriccio.

Anche questa intitolazione si pone l’obiettivo di riconoscere il merito di cittadini che si sono spesi per la Città e nella Città e che, con l’esempio, hanno contribuito a far crescere Matera e a far raggiungere quei traguardi che sono oggi sotto gli occhi di tutti”.

Le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)