Scienziato materano di fama internazionale ha conquistato un altro, prestigioso riconoscimento!

Il Consiglio Nazionale della Unione Astrofili Italiani ha conferito il Premio Lacchini per la divulgazione scientifica, edizione 2022, a Giuseppe Bianco, dirigente tecnologo dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Questo il comunicato dell’ASI:

“Il Premio «Gian Battista Lacchini», istituito nel 1994, è il più importante riconoscimento che l’Unione Astrofili Italiani conferisce ad astronomi e astrofili di fama mondiale che si sono distinti nella divulgazione dell’astronomia. (dahttps://www.uai.it/sito/premio-gian-battista-lacchini/).

Giuseppe Bianco, nato a Matera nel 1958, è laureato in Astronomia all’Università di Bologna. Assunto dal CNR/PSN nel 1985, è passato all’ASI nel 1990, con sede di lavoro presso il Centro di Geodesia Spaziale di Matera. È stato, nel corso degli anni, responsabile di diverse unità operative dell’ASI e a più riprese responsabile del Centro ASI di Matera. Attualmente è responsabile dell’Unità Ricerca Spaziale di ASI. A livello internazionale, è stato Presidente di Eurolas, Chairman dell’International Laser Ranging Service per tre mandati, delegato presso l’Agenzia Spaziale Europea, ed è Fellow della International Association of Geodesy.

Parallelamente all’attività professionale, ha sempre curato i rapporti con gli appassionati di astronomia, partecipando a numerosi congressi UAI e svolgendo un’intensa attività divulgativa sia con conferenze che organizzando serate osservative pubbliche”.

