Scanzano Jonico: spiagge più pulite grazie a questi meravigliosi volontari! Ecco l’iniziativa

In provincia di Matera al via una bella iniziativa promossa dalle ragazze e dai ragazzi di “Io non delinquo” scesi in prima linea, insieme ai cittadini, per la pulizia itinerante delle spiagge di Scanzano Jonico.

È quanto rende noto l’Associazione “Libera Basilicata” per la quale:

“Prendersi cura della casa comune, difendere i diritti della natura significa prendersi cura noi stessi e dei diritti umani.

Serve custodire, amare, tutelare la madre terra tutti insieme.

Partecipiamo numerosi”.

Il 25 Luglio questi meravigliosi volontari sono stati impegnati nell’opera di pulizia dei Lidi Terzo Cavone e Torre.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 2 Agosto.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)