Scanzano Jonico sempre più pulita: “Addio all’abbandono selvaggio dei rifiuti”. Questo il nuovo servizio

È stato inaugurato questa mattina il nuovo Centro Comunale di raccolta dei rifiuti sito nella zona artigianale di Scanzano Jonico.

Grazie a questo servizio, il cittadino potrà gestire la raccolta della spazzatura differenziandola e potendola conferire autonomamente anche in fasce orarie diverse da quelle standard, potendo gettare rifiuti ingombranti portandoli direttamente o chiamando il numero verde 800.078.510, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00, oppure consultando il sito www.teknoserviceitalia.com

Il centro è operativo tutte le mattine dal lunedì al sabato, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 ed è possibile accedervi semplicemente con il proprio documento d’identità.

L’assessore all’ambiente Francesco Puppio afferma:

“Grazie a questo nuovo centro comunale di raccolta si spera di poter dire addio all’abbandono selvaggio dei rifiuti e la mia speranza è quella di poter vedere la nostra Scanzano sempre più pulita è un servizio in più per tutta la comunità e su questa riponiamo la nostra fiducia per il rispetto dell’ambiente.

Adesso non ci sono più scuse o alibi, chiunque sporchi la nostra città verrà sanzionato”.

Il Sindaco Pasquale Cariello, presente all’inaugurazione del Centro, ha dichiarato:

“Grazie ad un finanziamento regionale di circa 290 mila euro il Comune di Scanzano ha potuto affidare alla ditta Teknoservice, già titolare del servizio di raccolta della spazzatura, anche la gestione di questo centro.

Era una cosa che mancava nella nostra comunità e di cui c’era bisogno.

Da oggi tutti i cittadini residenti a Scanzano potranno usufruire dei servizi del Centro muniti di carta d’identità ma dovranno essere in regola con i pagamenti dei tributi al Comune.

Un altro importante traguardo per Scanzano che avevamo promesso in campagna elettorale e che oggi è diventata la realtà”.

Ecco le foto del nuovo centro.