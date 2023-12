Scanzano Jonico nuovamente a rischio commissariamento! Ecco cosa sta succedendo

Dopo una convulsa dell consiglio comunale, a Scanzano Jonico si torna a vivere lo spettro del commissariamento.

Spiega rainews che oggi “sono stati bocciati da sette consiglieri i punti all’ordine del giorno proposti dalla Giunta guidata da Pasquale Cariello, tra i quali il bilancio consolidato e una variazione di bilancio.

‘Mi spiace per i dipendenti comunali che non percepiranno lo stipendio per le festività.

Non potranno proseguire gli iter di assunzione per 14 giovani e non verrà potenziato lo scuolabus’, è il commento amaro del sindaco.

‘Aspetto il parere del revisore dei conti per approvare in Giunta il bilancio, così da lasciare i conti in ordine. Poi insieme ai miei assessori deciderò le dimissioni che possano portare serenità alla comunità – attraverso il commissariamento – e io mi ritirerò a vita privata'”.