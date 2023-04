Scanzano Jonico, intimidazioni all’ex Sindaco Iacobellis: “ennesimo atto vandalico, di violenza ingiustificata”. I dettagli

“L’Ugl Matera esprime vicinanza all’uomo politico”.

Scrive Pino Giordano:

“Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’intera organizzazione sindacale Ugl Matera il più vivo sentimento di solidarietà e di vicinanza all’ex sindaco di Scanzano Jonico, Salvatore Iacobellis, per l’ennesimo atto intimidatorio nei suoi confronti.

Salvatore è da anni in prima linea per denunciare e contrastare i reati di estorsione e usura e per promuovere la cultura della legalità.

Si esprime ferma condanna per l’ennesimo atto vandalico, di violenza ingiustificata perpetrata.

Si vive in un tempo complesso e assurdo, sia il sindacato che qualsiasi partito politico non si piegherà mai davanti a queste azioni che mirano evidentemente a ledere l’azione politica o sindacale democratica di una persona di qualsiasi estrazione politica, in un paese civile”.

Giordano, aggiunge che:

“certi che le Forze dell’Ordine faranno tutte le indagini necessarie ad assicurare l’agibilità democratica a Scanzano Ionico, riteniamo che ogni sindacalista e politico da sempre per noi è un baluardo di libertà politica e democratica.

Per tanto l’Ugl Matera esprime la massima solidarieta’ all’ex sindaco di Scanzano Jonico, Salvatore Iacobellis condannando tali vili gesti senza ma e senza se e dove ferma condanna la esprimiamo incondizionatamente per ogni atto di violenza, in qualsiasi forma espresso.

Episodi del genere sono da condannare a prescindere sperando che le forze dell’ordine trovino prima possibile i colpevoli di questo ennesimo e ignobile gesto”.a

