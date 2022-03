Scanzano Jonico in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Ecco l’iniziativa e il programma

Sarà Scanzano Jonico (MT) la piazza, in Basilicata, scelta da Libera per la XXVII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, lunedì 21 marzo.

Le iniziative si svolgeranno in simultanea con la piazza principale a Napoli, e assieme ad altri centinaia di luoghi in Italia, Europa, Africa e America Latina.

Come spiega l’Associazione:

“La scelta dei luoghi in cui svolgere le iniziative del 21 marzo non è mai casuale.

Ecco perché Libera Basilicata non poteva non scegliere il Metapontino e, in particolare Scanzano Jonico, da anni scenario di organizzazioni criminali non solo di passaggio ma radicate in un’area e in un Comune commissariato per infiltrazioni mafiose dal dicembre 2019 al 2022 e ancora oggi commissariato perché il sindaco eletto è stato ritenuto incandidabile; sono stati innumerevoli, inoltre, gli atti ritorsivi nei confronti di privati, imprenditori e giornalisti e le rapine a mano armata ai danni di attività commerciali.

Una situazione che, innegabilmente, ha dato una spinta molto forte all’istituzione della sezione lucana della Direzione Investigativa Antimafia, inaugurata pochi giorni fa.

Occorre non spegnere mai i riflettori, non nascondere la testa sotto la sabbia e non aver paura di mostrare la consapevolezza delle ferite inferte ai territori, perché solo grazie a questa consapevolezza si può arrivare alla cicatrizzazione e alla riscoperta di ciò che, invece, di bello c’è nel territorio.

Il tema dell’edizione 2022 è: Terra mia. Coltura I Cultura.

È uno slogan che vuole unire due dimensioni di impegno, oggi fondamentali, dalle quali ripartire:

Terra mia: per prendersi cura della nostra comunità locale e reinterpretare il nostro essere cittadini globale a partire dall’attenzione al contesto nel quale viviamo, alla nostra quotidianità.

Coltura I Cultura. La coltura nella terra, la cultura nelle coscienze. Due parole che si differenziano solo per una vocale, che ci restituiscono la necessità di un lavoro che prosegue in parallelo e tiene insieme l’impegno per il nutrimento della Terra con l’impegno per il nutrimento delle coscienze.

La presenza di Libera a Scanzano Jonico rappresenta una carezza alle tantissime persone che devono e vogliono cambiare le cose, grazie ad un lavoro di rete tra cittadini, associazioni, istituzioni, diocesi e mondo della scuola.

L’iniziativa si svolgerà in Piazza Gramsci a partire dalle ore 10.00 e potrà essere seguita sulla pagina facebook di Libera Basilicata”.

Di seguito la locandina con programma dettagliato della giornata.

