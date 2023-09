Scanzano Jonico: il Vice Sindaco incontra questi studenti. Ecco i dettagli

Questa mattina, su iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Scanzano Jonico, i ragazzi del Liceo Sportivo hanno visitato il Palazzo Baronale per conoscere da vicino gli uffici del Comune e la macchina burocratica: accompagnati dal Vice Sindaco Ugo Valicenti e dall’Assessore Maria Ponzio, gli studenti hanno avuto la possibilità di interloquire con i dipendenti e avere conoscenza delle iniziative, e procedure, messe in campo dalla gestione organizzativa del Municipio, dall’anagrafe all’ufficio tecnico passando per il servizio socio assistenziale.

Ecco le foto.

