Scanzano Jonico: il TAR di Basilicata respinge il ricorso di Altieri. I dettagli

Il Tar per la Basilicata ha respinto il ricorso presentato da Mario Altieri, che lo scorso 7 novembre aveva vinto le elezioni comunali a Scanzano Jonico (Matera), ma non era mai stato proclamato sindaco in quanto “incandidabile”.

Altieri – che è già stato sindaco di Scanzano Jonico in altri due periodi – ha annunciato che presenterà ricorso al Consiglio di Stato.

Appresa la notizia, queste le sue prime parole:

“Informo i cittadini di Scanzano j.co che il TAR di Basilicata ha rigettato il ricorso sulla non proclamazione degli eletti.

Siamo fiduciosi del ricorso presentato al tribunale civile di MT nell’udienza del 9 febbraio prossimo, che si esprimerà sui requisiti della mia candidabilità”.

