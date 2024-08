San Rocco a Montescaglioso: l’asta del Carro apre i festeggiamenti del Santo Patrono. I dettagli

Come da tradizione, anche quest’anno a Montescaglioso il 31 luglio hanno avuto inizio i Festeggiamenti in onore di San Rocco, con l’asta del carro in Piazza Roma.

Presente alla gara tutto il Comitato Feste Patronali con il presidente Vito Leonardo Cifarelli, l’Arciprete don Gabriele Chiruzzi, le autorità civili e militari.

A contendersi l’onore di condurre il Carro Trionfale di San Rocco, tre gruppi con a capo un’auriga, che si sono sfidati, partendo da una base d’asta di 1.000 euro aumentata di 200 euro alla volta dai battitori d’asta della serata: Antonio Lomonaco e Roberto Disabato.

Dopo una gara serrata tra Angelo Ditaranto, Vito Locatore e Gianfranco Andriulli, ad aggiudicarsi l’asta con la somma di 18.600,00 euro è stato Vito Locantore che fino alla fine ha conteso la possibilità di condurre il Carro Trionflale ad Angelo Ditaranto.

Al termine dell’asta Don Gabriele Chiruzzi ha consegnato all’auriga 2024 un pettorale con un medaglione raffigurante San Rocco all’uriga, che verrà indossato la sera del 20 agosto da Vito Locantore, quando il Carro Trionfale di San Rocco sfilerà per le strade cittadine.

Aggiudicato per 300 euro, invece, da Stefano Criscuolo lo stendardo che guiderà la cavalcata che precede il Carro Trionfale di San Rocco.