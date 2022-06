Salario minimo: l’Italia fra i pochi Paesi europei a non avere ancora una legge! Ecco gli stipendi minimi delle altre nazioni

Si sta tenendo a Strasburgo la discussione finale sul salario minimo dei Paesi Europei in cui partecipano Commissione, Parlamento e Consiglio UE.

L’Italia è fra i pochi Paesi dell’Unione Europea a non avere ancora una legge sul salario minimo e in queste ore tutto potrebbe cambiare per i lavoratori italiani.

Gli stati europei che posseggono un salario minimo fissato per legge sono:

Bulgaria (332 euro),

Lettonia (500 euro),

Romania (515 euro),

Ungheria (542 euro),

Croazia (624 euro),

Slovacchia (646 euro),

Repubblica Ceca (652 euro),

Estonia (654 euro),

Polonia (655 euro),

Lituania (730 euro),

Grecia (774 euro),

Malta (792 euro ),

Portogallo (823 euro),

Slovenia (1 074 euro),

Spagna (1126 euro),

Francia (1603 euro),

Germania (1621 euro),

Belgio (1658 euro),

Paesi Bassi (1725 euro),

Irlanda (1775 euro),

Lussemburgo (2257 euro).

Per l’Italia invece si registra una situazione completamente diversa.

La nostra nazione infatti, non possedendo una legge sul salario minimo, registra (secondo i dati forniti dall’Inps) più di cinque milioni di lavoratori che guadagnano meno di 1000 euro al mese e altri ben 4,5 milioni che vengono pagati meno di 9 euro lordi l’ora.

L’obbiettivo da raggiungere secondo molti membri del governo della nostra Nazione è proprio quello di garantire a tutti i lavoratori un compenso minimo di 9 euro l’ora (lordi).

La direttiva UE di cui si sta discutendo in queste ore prevede invece di dare un quadro d’azione agli stati membri per fissare i salari minimi ad un livello adeguato ed equo in modo da garantire un salario minimo legale adeguato al costo della vita.

Se questa nuova direttiva venisse approvata, i diversi governi dovrebbero garantire un guadagno pari al 60 per cento del salario mediano.

In Italia questo si aggirerebbe intorno ai 1261 euro al mese, quasi sette euro l'ora.

