Salario Minimo: già migliaia le firme dei lucani alla proposta di legge! I dettagli

“Le 200 mila firme – di cui alcune migliaia di lucani – raccolte in soli due giorni sulla piattaforma online per il sostegno alla proposta di legge per fissare il salario minimo testimoniano che non c’è stato solo un Ferragosto di festa e spensieratezza.

Tanti nostri concittadini anche in questi giorni di festa hanno dedicato attenzione all’iniziativa promossa da Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione e +Europa aderendo alla proposta unitaria che prevede che nessun lavoratore possa ricevere una retribuzione oraria inferiore a 9 euro all’ora, senza considerare tredicesima, quattordicesima, tfr, ecc, che devono essere in più.

La piattaforma, online da domenica alle ore 12:00, nonostante abbia avuto dei problemi per diverse ore, continua a raccogliere ampi consensi.

Non è un caso che coincida con il costo record della benzina perché ci sono ampi settori della nostra popolazione – senza potersi permettere una vacanza – che non ce la fa a reggere il costo della vita nonostante i toni entusiastici del Governatore Bardi per l’inflazione da noi meno cara rispetto ad altre regioni.

Non è un punto percentuale in meno a risollevare il disagio sociale.

Anche per questo bisogna superare il lavoro povero’ e introdurre subito il salario minimo.

Il diritto di cittadinanza attiva non va in ferie”.

Così scrive Carmine Ferrone (Pd, consigliere Provincia Potenza).a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)