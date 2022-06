Rotondella: nasce la certificazione “Marchio città dell’olio”. I dettagli

Il Comune di Rotondella comunica ai cittadini:

“Oggi alla 54° Edizione dell’assemblea Nazionale della Città dell’Olio, tenutasi presso l’aula consiliare ‘Giulio Cesare’ in Campidoglio, il Vice Sindaco Pasquale Dimatteo con delega alle Politiche Agricole nonché coordinatore regionale della Basilicata ha rappresentato il Comune di Rotondella e l’intero territorio Regione.

L’incontro di oggi, rappresenta un valore aggiunto al percorso amministrativo in riferimento alla valorizzazione e promozione delle ricchezze del settore olivicolo.

E’ stato presentato il ‘Marchio Città dell’Olio’, le amministrazioni socie dell’Associazione nazionale potranno sottoscriverla integralmente ottenendo la certificazione Marchio Città dell’Olio con la possibilità di poterlo declinare sul territorio concedendolo, in base a disciplinari specifici, agli operatori economici locali quali, aziende olivicole, frantoi, ristoranti, musei, oleoteche, agenzie di viaggio e tour operator che dimostrano di condividerne valori e principi ma che soprattutto sono impegnati a realizzare azioni concrete volte alla valorizzazione della cultura olivicola e del prodotto olio EVO nella suadimensione sociale, economica, ambientale, turistica e territoriale e in un’ottica di sostenibilità.

Continueremo come amministrazione a supportare gli operatori in questo processo virtuoso prima di tutto attraverso la formazione e dare nuovo impulso all’oleoturismo e far conoscere ed apprezzare il nostro territorio ai turisti e consumatori nazionali ed internazionali”.

Di seguito alcune foto dell’incontro