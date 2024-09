Roberta di Montalbano tra le prefinaliste di Miss Universe Italy 2024! In bocca al lupo

Dal 12 al 18 settembre 2024, la Puglia si prepara ad accogliere le finaliste di Miss Universe Italy 2024, la competizione di bellezza più prestigiosa del mondo.

La splendida cornice di Villa Cafiero, tenuta ottocentesca immersa in un parco secolare a San Ferdinando di Puglia (BAT), ospiterà le fasi finali della kermesse che decreterà chi rappresenterà l’Italia al concorso internazionale di Miss Universe 2024 in Messico.

Roberta Quinto, 24 anni di Montalbano (MT), Manuela Matera, 31 anni di Potenza e Angelica Morgillo, 21 anni di Teggiano (SA), sono le tre prefinaliste che rappresenteranno la Basilicata alle Finali Nazionali di Miss Universe Italy 2024.

Miss Universe Italy è molto più di un semplice concorso di bellezza.

Non si punta solo sull’aspetto fisico, ma si valorizzano anche personalità, stile ed eleganza delle partecipanti.

La missione del concorso è quella di celebrare le donne di tutte le culture e provenienze, aiutandole a realizzare i propri obiettivi attraverso esperienze che rafforzano l’autostima e creano opportunità di successo personale e professionale.

Con una storia iniziata in California nel 1952, il concorso Miss Universe è il più seguito a livello globale, con circa 600 milioni di spettatori ogni anno e un’enorme popolarità sui social media, con 14 milioni di follower su Facebook e 6 milioni su Instagram.

Le candidate, provenienti da tutta Italia, dopo aver superato le varie competizioni, si contenderanno la corona in una serrata sfida.

Saranno 21 finaliste a giocarsi la vittoria nell’evento clou del 18 settembre, condotto dal volto noto della TV italiana, Beppe Convertini. La giuria sarà composta da personaggi di spicco come Virginia Stablum (Miss Universe Italy 2022), Viviana Vizzini (Miss Universe Italy 2020), il modello Luca Vezil, l’art director Pablo di Gil Cagnè, e lo stilista Erasmo Fiorentino.

Tra gli ospiti della serata ci saranno anche l’imitatore Antonio Mezzancella, conosciuto per il suo ruolo a Tale & Quale Show, e l’artista internazionale Andréanne Thiboutot del Cirque du Soleil.

Miss Universe Italy si distingue per la sua inclusività. Il concorso è aperto non solo alle giovani ragazze, ma anche a donne sposate, mamme o in dolce attesa. Questo approccio moderno riflette l’evoluzione del concetto di bellezza, che oggi si lega strettamente alla diversità culturale e alla forza interiore delle donne, aiutandole a esprimere la propria unicità e fiducia in se stesse.

Le finali nazionali si svolgeranno in un luogo d’eccezione: Villa Cafiero, una meravigliosa dimora storica pugliese, mentre tutto lo staff e le partecipanti alloggeranno presso il Grieco Hotel Business & Spa di Cerignola. A sostenere l’evento, anche il noto brand pugliese Divella, ambasciatore dell’agroalimentare nel mondo.

La finale, programmata per il 18 settembre 2024, rappresenterà un momento imperdibile, durante il quale la vincitrice avrà l’onore di portare l’Italia sul palcoscenico internazionale di Miss Universe.

Un evento che unisce bellezza, talento e ambizione, celebrando il meglio della cultura e dello stile italiano.