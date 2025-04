Riparte il bonus colonnine: ecco i dettagli

Con il caro colonnine che ha colpito ormai quasi tutti i gestori, ad eccezione di poche esclusioni, come Tesla o come alcuni abbonamenti di Ionity, la ricarica domestica è sempre più fondamentale per chi acquista un’auto elettrica.

Come precisa greenmove “in più occasioni il governo italiano ha proposto dei contributi per mitigare il costo di queste installazioni, e proprio questo mese darà l’accesso ad altri cittadini in attesa degli incentivi.

Il prossimo 29 Aprile 2025 riparte il Bonus Colonnine, con l’incentivo che riguarda le installazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

Come si legge sul sito del MIMIT, “I destinatari delle agevolazioni sono le persone fisiche residenti in Italia e i condomìni rappresentati dall’amministratore pro tempore o da un condomino delegato”.

Le domande possono essere presentate online sul sito di Invitalia, che gestisce la misura, dalle 12:00 del 29 Aprile alle 12:00 del 27 Maggio 2025.

Il bonus copre l’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, con un massimo di 1.500 euro per i privati, e 8.000 euro per gli edifici condominiali”.