Rinnovo delle cariche nel Consiglio Direttivo dell’Anci di Basilicata: auguri di buon lavoro

Il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) – Sezione di Basilicata, avvocato Andrea Bernardo, informa che nel corso degli ultimi Consigli Direttivi dell’Anci di Basilicata, si è provveduto a rinnovare il medesimo Direttivo, mediante la designazione di nuovi amministratori comunali in sostituzione di altri decaduti nell’ultimo biennio.

Si precisa che il Consiglio Direttivo è pervenuto alle predette cooptazioni, dopo aver individuato criteri e modalità che tendessero meramente a riequilibrare la rappresentanza territoriale, così che ogni territorio fosse rappresentato in Direttivo da almeno un amministratore comunale (infatti ben 7 territori ne risultavano privi).

All’uopo si è ritenuto dover prendere in considerazione la suddivisione territoriale prevista per le preesistenti 13 Comunità Montane (11 in Provincia di PZ e 2 in Provincia di MT) e le due aree non montane della Provincia di Matera, ovviamente tenendo distinti i due comuni capoluoghi di provincia, ai quali spetta almeno un rappresentante di diritto per ciascuno.

Quindi il Territorio regionale è stato suddiviso in ben 17 aree territoriali (12 PZ e 5 MT – con all’incirca la classica suddivisione territoriale 2/3 e 1/3), rispetto alle sole 5 previste dallo Statuto Anci, così da rafforzare la rappresentanza territoriale all’interno del Consiglio Direttivo e poter meglio raccogliere le istanze locali.

Di conseguenza, verificata l’assenza in Direttivo di amministratori comunali di ben 6 aree, si è provveduto a convocare sei incontri territoriali, cosicché gli stessi Sindaci interessati potessero designare i propri rappresentanti, giungendo all’individuazione dei seguenti amministratori comunali:

Maria Felicia Bello – Sindaco Armento (Medio Agri)

Luigi Marotta – Sindaco Tramutola (Alto Agri)

Antonio Rizzo – Sindaco Viggianello (Alto Sinni)

Renato Iannibelli – Sindaco San Costantino Albanese (Val Sarmento)

Carmine Nigro – Sindaco Gorgoglione (Collina Materana)

Antonio Lauria – Presidente Consiglio Policoro (Area Non Montana MT2)

Inoltre, su indicazione dello stesso Presidente Anci, il Direttivo ha cooptato al suo interno:

Il Consigliere Comunale di Albano di Lucania, Rocco Guarino, in quanto già Presidente della Provincia di Potenza ed invitato permanente agli incontri del Direttivo Anci negli ultimi 4 anni quale delegato UPI ed attualmente Presidente Autonomie Locali Italiane (ALI), il quale diviene rappresentante dell’Area Territoriale Camastra – Alto Sauro;

Il Presidente del Consiglio di Melfi, Vincenzo Destino, considerate le dimensioni demografiche del Comune ed anche al fine di un riequilibrio della rappresentanza dei presidenti del consiglio tra le due province (si specifica che il Presidente del Consiglio di Policoro riveste in Anci la carica di Coordinatore dei Presidenti dei Consigli Comunali della Basilicata).

Da ultimo, si rende noto che il Presidente Anci Basilicata – il Sindaco di Potenza – il Sindaco di Matera sono anche membri di diritto del Consiglio Direttivo dell’Anci nazionale guidato dal Presidente Antonio Decaro.

Infine si specifica che gli organigramma dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sia regionali che nazionali, completeranno il quinquennio di mandato nell’autunno di quest’anno, quando si terranno le rispettive assemblee per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Pertanto, il Direttivo dell’Associazione dei Comuni di Basilicata, come eletto ad ottobre 2019, ed a seguito delle cooptazioni intervenute nel corso dei 4anni, è composto da 28 membri, in rappresentanza di ben 26/131 municipalità e dei relativi territori di riferimento (alcuni membri sono anche Consiglieri Nazionali Anci);

comunque, e seppure volutamente non si è tenuto conto dell’appartenenza partitica nella rappresentanza, si denota che i componenti del Consiglio Direttivo risultano anche ben distribuiti tra le varie forze politiche e/o civiche che amministrano egregiamente i Comuni della Basilicata: