Rete fognaria e rete idrica a Pisticci: ecco gli interventi in corso

“Il territorio di Pisticci, in considerazione delle sue peculiarità e della dotazione di infrastrutture idro-potabili, è da sempre oggetto della giusta attenzione da parte di Acquedotto Lucano.

Attualmente è in corso una serie di interventi ed altri sono in via di progettazione“.

E’ quanto fa sapere l’assessore regionale all’Ambiente, Cosimo Latronico, che aggiunge:

“In particolare si sta procedendo al completamento della rete fognaria e all’allaccio alla rete idrica di Pisticci Scalo.

I lavori, come è noto, sono stati appaltati da tempo da parte di Acquedotto Lucano, e sono in fase di riavvio”.

Quanto al depuratore di Pisticci centro, continua Latronico:

“il progetto definitivo è stato redatto e consegnato ad Egrib per l’avvio della conferenza di servizi, a seguito della quale potrà essere avviata la fase di appalto dei lavori di esecuzione.

Relativamente al progetto di collettamento con parziale rifacimento delle reti fognarie delle frazioni di Tinchi e Marconia all’impianto di depurazione San Basilio i lavori sono fermi a causa della risoluzione del contratto d’appalto con l’impresa aggiudicataria.

Si sta lavorando al fine di procedere al completamento dell’intervento“.

In merito all’ottimizzazione del sistema di collettamento e di depurazione a servizio di San Basilio, del sistema di depurazione a servizio dell’abitato e delle frazioni:

“l’intervento è stato inizialmente finanziato con delibera della Giunta regionale del 19 maggio 2017 a valere sul Po-Fesr 2014-2020 per un importo di 7 milioni di euro.

Tale finanziamento risultò sin da subito insufficiente a garantire la realizzazione delle opere.

Per questa ragione, Egrib, Autorità di Gestione del Fesrt e Acquedotto Lucano hanno stabilito di finanziare attraverso i fondi del Fesr la sola progettazione dell’intervento, che ammonta a circa 700 mila euro, e rimandare il finanziamento dei lavori alla nuova ed imminente programmazione regionale.

Il progetto è in fase di stesura finale e sarà trasmesso ad Egrib entro il mese di settembre.

Inoltre, il Dipartimento Ambiente ha predisposto il finanziamento di 150 mila euro per la progettazione della rete acquedottistica delle aree rurali.

Beneficiario del finanziamento è il Comune di Pisticci, che potrà, con la collaborazione di AL, redigere un progetto che sarà realizzato per stralci funzionali.

Si tratta di un corposo pacchetto di interventi e di attività che, pur scontando annosi ritardi ha trovato l’attenzione di Acquedotto Lucano, Regione, Egrib e Amministrazione comunale, al fine di individuare e adottare sempre le scelte più razionali per la soluzione delle problematiche che via via emergono”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)