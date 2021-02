Regione Basilicata, colpi di pistola contro auto del consigliere! Ecco cosa è successo

Paura e sconcerto in Basilicata.

Ecco quanto denuncia il consigliere di Forza Italia, Francesco Piro:

“Lagonegro (PZ), 6 febbraio 2021

Questa notte, intorno alle 4:10, le mie auto, parcheggiate difronte il cancello della mia abitazione, sono state ‘colpite’ da diversi colpi di pistola.

Ho sporto prontamente denuncia”.

Profonda solidarietà al capogruppo di FI in regione Francesco Piro per l’atto intimidatorio subito:

“Chi ci conosce sa quanto ci teniamo alla libertà in tutte le sue forme, valore che non può avere piena esplicazione di fronte a forme di violenza.

Forza Italia Giovani esprime sostegno e solidarietà pieni al consigliere Francesco Piro.

La violenza, specie nei modi in cui ha colpito il consigliere Piro, altro non è che una forma di viltà, debolezza e inciviltà, che merita di essere sanzionata in maniera esemplare.

L’aver accettato una carica elettiva non può in alcun modo essere motivo per ritorsioni di questo tipo, da parte di soggetti che a quanto pare non hanno cuore un’amministrazione svolta secondo criteri di legalità.

Certi che la giustizia faccia il suo corso, attendiamo che gli autori di questo gesto ignobile vengano scovati e assicurati alle forze dell’ordine, così che il consigliere Piro e la sua famiglia possano continuare a svolgere la loro vita in sicurezza e tranquillità”.

