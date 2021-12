Regione Basilicata: “Chiediamo piena attuazione del piano assunzionale”! Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL:

“Al Presidente Vito Bardi

Regione Basilicata;

Al Direttore Generale della Presidenza

Avv. Maria Carmela Panetta

Le scriventi organizzazioni chiedono la piena attuazione del piano assunzionale 2021 in quanto indispensabile, anche se ancora insufficiente a coprire rilevanti scoperture di organico che presenta l’amministrazione regionale e per gestire le ingenti risorse economiche legate alla spesa dei fondi comunitari e a quella del PNRR.

Chiedono, pertanto, di conoscere quanti degli operatori precari stabilizzati hanno sottoscritto il contratto in data 20 dicembre 2021 e, qualora le accettazioni non coprissero i posti disponibili (112) di scorrere celermente la graduatoria degli aventi diritto.

Preme sottolineare che la mancata di comunicazione di assenso all’assunzione o la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro nella data fissata è da considerarsi quale rinuncia all’assunzione.

L’amministrazione regionale che sta giustamente rivendicando il merito di aver superato il precariato e avviato la stagione dei concorsi, faccia seguire rapidamente e coerentemente i fatti alle dichiarazioni.

Le OO.SS., inoltre, sollecitano anche l’assunzione dei nuovi inquadramenti dei dipendenti che hanno superato la prova selettiva delle progressioni verticali.

È del tutto evidente che permangono condizioni di criticità, ma la macchina amministrativa non può e non deve fermarsi, pena la paralisi di tutte le attività.

FP CGIL CISL FP e UIL FPL precisano che, in assenza di risposte in merito, si attiveranno con ogni mezzo per difendere quanto concordato e per tutelare i legittimi interessi dei vincitori“.

