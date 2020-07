Questo Sindaco lucano dona, insieme alla tessera elettorale, una copia della Costituzione italiana ai diciottenni!

I giovani diciottenni di Ruoti si sono visti recapitare a casa, insieme alla tessera elettorale, anche una copia della Costituzione Italiana, il tutto accompagnato da una lettera di esortazione e coraggio nella difesa delle proprie idee e della libertà.

Il gesto è stato fortemente voluto dalla Sindaca Anna Maria Scalise.

In questo momento storico così particolare, la Prima Cittadina Scalise ha voluto donare una copia della nostra Costituzione, perché i giovani di Ruoti possano far propri i diritti ed i doveri sanciti in essa:

“La nostra attenzione, come Amministrazione Comunale, va ai nostri giovani, affinché siano modello di responsabilità e resilienza, che il loro impegno unitamente all’esempio e alla guida di noi adulti, sia fondamentale per il cambiamento sociale e culturale, conoscendo e imparando dal passato e dai principi che regolano la nostra Italia”.

