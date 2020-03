Questo piccolo Comune della provincia di Matera consegnerà una mascherina per ogni nucleo familiare

È iniziata, nel Comune di Craco, la distribuzione delle mascherine per contrastare l’emergenza Coronavirus.

Ecco quanto si apprende da un post pubblico dell’Amministrazione:

“Sarà consegnata a domicilio, in data odierna, una mascherina per ogni nucleo familiare.

Le mascherine, dotate di certificazione CE e prodotte in Basilicata, sono lavabili e riutilizzabili: basterà immergerle in acqua e amuchina, oppure passare a 10 cm di distanza il vapore (100°) di un ferro da stiro, o semplicemente lavarla in lavatrice.

Il tessuto ha proprietà anallergiche e non contiene sostanze nocive per l’uomo.

Vi prego di uscire esclusivamente per necessità impellenti e soprattutto di evitare ogni spostamento superfluo nei paesi limitrofi.

Siate prudenti!”.

