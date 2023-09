“Questo giorno speciale ci riunisce per onorare colei che ci guida: la nostra amata Madonna nera di Viggiano, protettrice della Basilicata”! Ecco le foto

“Oggi celebriamo con gioia e devozione la festa della nostra amata Madonna nera di Viggiano, la protettrice della Lucania.

Così annuncia il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese:

“Questo giorno speciale ci riunisce per onorare colei che ci guida con la sua grazia e protezione affinché possiamo guardare avanti ad una Basilicata in cui la solidarietà e la coesione sociale sono alla base di ogni azione.

Una regione in cui ci prendiamo cura gli uni degli altri, garantendo che nessuno venga lasciato indietro.

Una regione in cui lavoriamo insieme per renderla un luogo ancora migliore per tutti noi e per le generazioni a venire.

Un futuro in cui soprattutto i giovani possano ereditare una terra ancora più prospera, unita e fiorente.

Buona festa della Madonna di Viggiano a tutte e a tutti!”.

Ecco le foto della mattinata.

