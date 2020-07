Questo Comune in provincia di Matera diventa punto strategico del trasporto pubblico locale. Il progetto

Il Comune di Montalbano Jonico (MT) ospiterà un Terminal Bus turistico.

Ad annunciarlo il Sindaco, Piero Marrese:

“In consiglio approveremo un altro importantissimo progetto di sviluppo del nostro territorio comunale e dell’intera Regione.

Montalbano Jonico (MT) diventa punto ‘strategico’ del trasporto pubblico locale attraverso la realizzazione del nodo di interscambio di trasporto su gomma nel nostro territorio comunale, sulla val d’agri e con accesso nei calanchi.

Un progetto che prevede la realizzazione di una piattaforma Terminal Bus con annessi servizi di accoglienza e punto ristoro per i viaggiatori.

Un’opera che avrà una ricaduta sia in termini occupazionali che di valorizzazione del nostro patrimonio culturale e ambientale, soprattutto luogo di sosta in sicurezza per la fruizione della nostra riserva dei Calanchi“.

Ecco le foto del progetto.

