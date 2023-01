Questi volontari da Matera a Procida per la cerimonia di chiusura Capitale Italiana della Cultura. I dettagli

Oggi 13 gennaio un gruppo di 10 volontari, composto da 5 uomini e 5 donne (rispettando le quote rosa), è partito per Procida per prestare il proprio contributo nella cerimonia di chiusura dell’anno da Capitale Italiana della Cultura.

La delegazione sarà ospitata in case private messe a disposizione sulla base di un accordo a tre tra i Volontari Open Culture 2019, il Comune di Procida e la Fondazione Matera Basilicata 2019.

I Volontari saranno pronti in collaborativa sinergia affinché la cerimonia conclusiva lasci il segno e faccia comprendere la necessità di cooperare per il raggiungimento del bene comune.

La cultura non isola, appunto crea un collante tra varie professionalità, età ed estrazioni sociali, tutti insieme formano un unicum proteso alla realizzazione di cose belle.a

