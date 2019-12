Questa famosissima star di Hollywood è in Basilicata per la sua nonnina che compie 107 anni!

Nonna Natalina Adele Ferraro, conosciuta da tutti come “Zia Natalina”, compie, oggi, 25 Dicembre, 107 anni.

Il segreto della sua longevità, afferma Nonna Natalina è:

“mangiare tutto, bere un bicchiere di vino e prendere il caffè con un goccetto di anice”.

Nonna Natalina nasce il 25 Dicembre del 1912, a Picerno.

Proviene da una famiglia benestante, i suoi genitori erano commercianti di tessuti e possedevano varie attività: alberghi, bar e diversi negozi.

La sua famiglia era anche titolare del palazzo comunale posizionato nella piazza di Picerno.

Nonostante gli averi, Natalina è rimasta sempre una persona umile.

Racconta:

“Da ragazza, in uno dei locali, aiutavo mio padre nelle varie mansioni ed il mio compito era preparare il caffè in una grossa cuccuma per i contadini che, al mattino presto, andavano a lavorare in campagna”.

Ha amato, profondamente, un uomo, diventato presto suo marito: Giuseppe Manicone, chiamato “u barese” perché pugliese.

Natalina scelse Giuseppe, venditore ambulante, al posto di un uomo agiato e facoltoso.

Il nonno Giuseppe narrava sempre ai nipoti:

“Io venivo da Santeramo, con la bicicletta, per fare l’amore con vostra nonna”.

Il loro legame è stato fortissimo.

Narra Natalina:

“Tra le tante passioni ci accumunava una in particolare: il cinema.

Infatti, spesso, con Giuseppe andavamo, mano nella mano, a vedere i film”.

Natalina è nata e vissuta sempre a Picerno ed ama la sua casa:

“Questa è la mia casa e qui voglio stare”.

Casalinga, madre di sette figli (cinque maschi e due femmine), nonna di undici nipoti e bisnonna di dieci.

Racconta sua figlia Egidia:

“Natalina è una mamma dolce, comprensiva, amorevole ma ha anche il polso duro come un ‘carabiniere’. Per i litigi in famiglia, lei soffriva in silenzio e mascherava le tensioni per mantenere la serenità”.

Ha delle abitudini: adora mettere in ordine, adornare la tavola e vedere i quiz in tv.

Ha sempre trasmesso l’atmosfera natalizia.

Ricorda il nipote Giuseppe:

“Il giorno di Natale preparava le famose ‘zeppole’ e ne friggeva a quantità smisurata perché la famiglia era numerosa e alla vigilia, in una grossa teiera, mescolava tutti gli ingredienti, per creare una ‘specie’ di panettone usando il braccio come mescolo”.

Oggi, tutti – figli, nipoti, parenti – festeggiano il suo 107 esimo compleanno.

Direttamente da Los Angeles, è presente anche sua nipote Sofia Milos, attrice di fama internazionale conosciuta da tutti per il personaggio di Yelina Salas, la detective colombiana di CIS Miami.