Provincia di Matera: la sostenibilità e l’efficienza per dare vita ad una vera e propria scuola di quartiere. I dettagli

La sostenibilità e l’efficienza per dare vita ad una vera e propria scuola di quartiere.

Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, insieme al dirigente dell’Ufficio Tecnico della Provincia, Pasquale Morisco, ha fatto visita stamane al cantiere del nuovo edificio scolastico dell’istituto d’istruzione superiore Turi, in corso di realizzazione in via Matarazzo, a Matera: finanziato con i fondi del pnrr istruzione, per la sua esecuzione sono stati stanziati 7 milioni e mezzo di euro.

Il nuovo plesso sarà classificato come NZEB, ad energia quasi zero e ospiterà una scuola sicura, sostenibile, innovativa, flessibile, interattiva e accessibile a tutti.

“Quella che sorgerà accanto all’attuale plesso dell’Alberghiero sarà una vera e propria scuola-quartiere – ha spiegato Mancini –, pensata per ospitare non solo la didattica ma anche un vero e proprio centro civico.

I miei complimenti ai progettisti per aver pensato non solo a un edificio moderno ed efficiente, ma anche all’area circostante per renderla fruibile ben oltre gli orari scolastici.

E’ così, con queste idee innovative, che la Provincia di Matera pensa alla scuola del futuro!”.