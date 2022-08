Prossime elezioni, anche ItalExit – Per l’Italia con Paragone ha presentato le proprie liste: ecco i candidati in Basilicata

ItalExit – Per l’Italia con Paragone ha presentato le proprie liste, unitamente alla raccolta firme, presso la Corte di Appello del tribunale di Potenza.

A guidare in Basilicata la squadra Lucana del partito di Gianluigi Paragone, Roberto Robilotta, Coordinatore Regionale e componente della Direzione Nazionale.

Il coordinatore regionale, i coordinatori provinciali di Potenza Rosario Raffaele Cammarota, di Matera Angelo Vaccaro e il delegato Luigi Scaglione, hanno provveduto al perfezionamento e al deposito, presso la Corte d’appello del Tribunale di Potenza, dell’intero incartamento per questo importante adempimento.

Un impegno notevole, svolto in un periodo particolarmente ostativo e in tempi strettissimi, che ha coinvolto l’intera struttura territoriale di ItalExit Basilicata con la collaborazione ed il sostegno di tantissimi lucani che hanno voluto, con la loro firma, manifestare la loro stima e dare fiducia ad un progetto politico chiaro e credibile, pensato e realizzato in funzione della prioritaria tutela dei diritti dei cittadini e nell’esclusivo interesse della collettività, legittimato da un trend in continua crescita e dalla tangibile e sempre più evidente vicinanza degli italiani.

Di seguito la lista dei candidati:

In corsa per il Senato:

Roberto Robilotta (uninominale e capolista al plurinominale) e Giacinta Montemurro.

Supplenti: Luigi Petruccio e Maria Teresa Vaccaro.

Per la Camera:

Giorgio Santoriello (uninominale e plurinominale), Romina Paludi e Rosalinda Pischetola.

Supplenti: Rosanna Colucci e Gianluca Barnabà.

