Pronto il nuovo film The Book of Clarence girato a Matera, straordinari gli scorci dei nostri Sassi e della Murgia! I dettagli

Pronto il nuovo film The Book of Clarence (Il vangelo secondo Clarence).

Il film è distribuito nei cinema americani dal 12 gennaio 2024 ed è visibile in Italia sulle piattaforme da pochi mesi, è già nella home della piattaforma Amazon Prime Video Italia.

Spiega l’Ufficio Cinema Comune di Matera:

“Girato a Matera, il film si intreccia con la storia biblica tratta dai quattro vangeli in modo ironico.

Tra i riconoscimenti segnaliamo la candidatura per il miglior attore a LaKeith Stanfield, per il miglior attore non protagonista a Micheal Ward, per la miglior attrice non protagonista.

Un film, divertente e originale in cui Matera appare come una bellissima città della Palestina del I secolo.

Straordinari gli scorci dei nostri Sassi e della Murgia”.