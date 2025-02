Primato in solitaria per la Libertas Montescaglioso U17: complimenti ragazzi!

Giunti al termine del girone d’andata, la classifica non lascia spazio ad alcun dubbio.

Primato in solitaria (frutto di 8 vittorie e 1 sola sconfitta) e prestazioni eccelse: la L. Montescaglioso U17 sembra inarrestabile.

Fa sapere mister Antonio Esposito, facendo il punto sulla stagione in corso:

“I meriti vanno equamente divisi.

Tutti stiamo lavorando senza sosta per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati: società, staff e, soprattutto, i ragazzi ai quali va il plauso più grande.

Stiamo tenendo un ottimo passo ma il percorso è ancora lungo, se a fine campionato si vorrà festeggiare, dovremo conservare umiltà, voglia di vincere e concentrazione”.

Secondo gli addetti ai lavori la sua è la squadra “più bella” da vedere:

“Prendo atto.

Lavoriamo da settembre per essere una squadra in grado di imporre la propria identità e dominare il gioco ma che allo stesso tempo riesca ad essere sempre affamata e feroce nel recupero palla.

Devo ringraziare i ragazzi: la loro abnegazione quotidiana sta facendo la differenza.

Approcciano ogni partita ma anche ogni allenamento con un’incredibile determinazione, dimostrando di avere non solo qualità tecniche, ma anche una grande forza mentale ed emotiva.

Questo dice molto su chi siamo e alla lunga potrebbe fare la differenza.

Il primato è uno “status” che ti obbliga a certificare e dimostrare con i comportamenti quotidiani quel posizionamento in classifica. Sicuramente c’è soddisfazione ed entusiasmo, ma anche responsabilità.

Essere primi oggi non conta, se non ci restiamo fino a maggio.

Vogliamo rendere orgogliosa la società ma soprattutto la gente di Montescaglioso, non solo con i risultati, ma con il modo in cui rappresentiamo questi colori. Stiamo dando l’anima per questa maglia.

Una società importante come la Libertas, fiore all’occhiello della regione, nonché fucina di giovani talenti, non può non avere questa ambizione.

È normale che in questo momento si è in un momento di transizione e programmazione. Ma la strada intrapresa è quella giusta. Certo, non tutto può gravare sulle spalle di poche persone, che fanno sacrifici non indifferenti per portare avanti il progetto, e per questo servirebbe l’apporto, il sostegno e il contributo degli imprenditori locali, delle amministrazioni e di tutti coloro che potranno onorarsi di sostenere un club storico e blasonato come la Polisportiva, che ha fatto e continuerà a fare la storia del calcio montese e lucano.

Qui c’è progetto serio, incentrato sui giovani e supportato da una dirigenza capace, competente, organizzata e lungimirante.

Ho visto l’ultima partita del Matera.

Partiremo dall’analisi dell’avversario ma senza ossessionarci. Il focus resta su di noi e su quello che dovremo fare. Se giochiamo come sappiamo, tenendo i giri del motore al massimo, sono gli altri a doversi preoccupare”.

Sabato 22 febbraio prima giornata di ritorno a Montescaglioso, al Comunale alle 18.30 è atteso il Matera.