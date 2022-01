Presidente della Repubblica, Salvini: “consideriamo un Mattarella Bis”. Che ne pensate?

La settima votazione per l’elezione del Quirinale, cominciata alle 9:30, va ancora verso la fumata nera.

Matteo Salvini pare convinto sul fatto che sia necessario un accordo tra i partiti che sostengono il governo per arrivare ad eleggere il presidente della Repubblica.

Questo ha dichiarato il leader della Lega parlando ai giornalisti alla Camera:

“Mattarella? Non può essere una scelta di ripiego, arrivato al sesto giorno di no, ho troppo rispetto per lui, ma se quella è la via ci si arrivi con convinzione.

Son convinto che se da sinistra l’unica risposta è no, allora tanto vale dire a Mattarella, con convinzione, ‘ripensaci’.

Lui ha detto tante volte ‘no grazie’, ma visto che altri fanno politica per bocciare le proposte che arrivano, allora forse è più serio dirgli ‘ripensaci, c’è bisogno di te’.

Draghi per me è meglio che stia a Palazzo Chigi perché tutto il resto sarebbe rischioso.

Ho visto che gli altri fanno politica solo per bocciare le proposte che arrivano, io non ho mai messo veti ma ormai ho capito che prima di dire un eventuale Sì anche a un nome che arriva da sinistra sto zitto”.

