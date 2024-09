Potenziata la cardiologia su Matera e Policoro. Le novità

Si potenzia l’offerta sanitaria della Cardiologia nei presidi ospedalieri di Matera e Policoro.

Già a partire dallo scorso primo settembre, all’ambulatorio di Cardiologia Distrettuale di Policoro si è aggiunto l’Ambulatorio di Cardiologia preventiva.

L’ambulatorio si occuperà di effettuare prestazioni al fine di ridurre i tempi di attesa dell’utenza che accede per eseguire visite cardiologiche in varie classi di priorità quali visite di controllo e diagnostica strumentale come elettrocardiogramma, ecocardiogramma, test da sforzo su pedana mobile, ECG delle 24 ore e holter.

L’ambulatorio mira anche ad operare un’integrazione ospedale-territorio nella gestione delle cronicità valorizzando il nuovo paradigma di assistenza sanitaria promosso dal decreto ministeriale 77/2022 che sposta l’asset dell’organizzazione dalla “prestazione” ai “percorsi di cura” avvalendosi anche dei nuovi strumenti della telemedicina.

In tale ottica l’ambulatorio ha attivato il servizio di “Televisita cardiologica di controllo” che può essere prenotato al Cup con la ricetta elettronica.

Per quanto riguarda l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera a decorrere da domani, 1 ottobre 2024, saranno attivati nuovi ambulatori per visite cardiologiche nei pomeriggi di martedì e giovedì.

Tale iniziativa si inserisce nell’ambito di un progetto volto a potenziare il servizio cardiologico offerto dal reparto al fine di migliorare l’accessibilità e la qualità dell’assistenza ai pazienti.

L’avvio di questa fase sperimentale che durerà fino a dicembre 2024, sarà propedeutica all’attivazione delle attività cardiologiche a valenza aziendale.

Al termine di questo periodo sperimentale, il servizio pomeridiano sarà esteso a tutti i giorni della settimana, con l’attivazione progressiva di ambulatori specialistici, quali l’ambulatorio pediatrico, quello per lo scompenso cardiaco, quello per pazienti oncologici e quello interno per le urgenze intraospedaliere.

Afferma il Commissario Straordinario dell’ASM, Maurizio Friolo:

“L’implementazione di questo nuovo ambulatorio e l’estensione dei servizi di cardiologia rappresenta un passo significativo verso il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della cardiologia su tutto il territorio dell’ASM.

Un altro tassello verso l’incremento dell’offerta sanitaria che permetterà di offrire un’assistenza sempre più adeguata alle esigenze dei cittadini con l’obiettivo, non secondario, di garantire le priorità previste dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) e dunque ridurre i tempi di attesa”.