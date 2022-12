Potenziamento Ospedale di Tricarico: queste le ultime notizie

Il giorno 12/12/2022 presso l’Ospedale Distrettuale di Tricarico si è tenuto un incontro tra i vertici aziendali dell’ASM ( Direttore Generale dr.ssa Sabrina Pulvirenti e Direttore Sanitario dr. Giuseppe Magno ), i rappresentanti del Comitato per il diritto alla salute di Tricarico, i Sindaci dei comuni di Grassano , Ferrandina ,Garaguso , San Chirico Nuovo ,Campomaggiore (in rappresentanza dell’area collina materana e comuni che per ragioni di vicinanza territoriale affluiscono alla struttura ),la responsabile del Distretto Sanitario Bradanica-Medio Basento (dr.ssa Rossana Maggio ).

I temi discussi hanno riguardato il presente ed il futuro dell’Ospedale Distrettuale stesso e della sua rilevante importanza di presidio sanitario territoriale fornitore di servizi sanitari di base quali laboratorio analisi, radiologia ,prestazioni ambulatoriali specialistiche, lungodegenza ed attività distrettuali, il tutto anche mirato alla funzione di filtro per gli accessi agli ospedali per acuti.

Ben consapevoli delle oggettive difficoltà nel reperimento di personale sanitario e parasanitario per incongrue pregresse programmazioni sanitarie nazionali e regionali, si è convenuto per la piena funzionalità del laboratorio di analisi (anche con la presenza di un biologo e la messa in rete delle nuove apparecchiature già presenti) in tempi rapidi (fine anno) e contemporaneamente per un incremento dell’attività di radiologia in presenza di radiologo (con frequenza bisettimanale) e telerefertazione .

Si è inoltre concordato per successivi incontri di verifica degli impegni e di programmazione per un miglioramento dei servizi tenendo conto che i concorsi regionali in itinere potranno rendere disponibile altro personale.a

