Posteggi per il commercio nei Sassi di Matera: “un bando pasticciato”. La richiesta

In merito all’assegnazione dei posteggi per il commercio itinerante allocati nei rioni sassi il consigliere di Forza Italia, Nicola Casino, capogruppo in consiglio stigmatizza il metodo utilizzato dalla giunta comunale di Matera per mettere a bando le postazioni.

Afferma Casino:

“Con una prima delibera, la N. 78/2024 del 11/03/2024 la Giunta guidata da Bennardi ha individuato nei rioni Sassi e messo a bando n.7 posteggi – identificati con chiarezza e certezza nella relativa planimetria allegata – riservati ai commercianti, i quali avevano sette giorni di tempo per scegliere e proporre la domanda di assegnazione.

Allo spirare dei termini di partecipazione, la Giunta Comunale ha adottato una seconda delibera, la numero 108 del 26 marzo scorso, con la quale ha incrementato da sette a nove il numero dei posteggi assegnabili, ma non ha provveduto a riaprire i termini dell’intera procedura, nonostante il diverso posizionamento delle 2 postazioni aggiuntive avrebbe potuto generare l’interesse alla partecipazione da parte di nuovi operatori.

Si offre dunque attraverso il bando una preclusione ai cittadini dalla partecipazione ai posteggi per commercio itinerante nei Sassi che potrebbe dare origine a ricorsi e contenziosi oltre che creare una disparità di trattamento tra gli stessi commercianti.

Alla luce di queste considerazioni chiedo la riapertura dei termini del del bando includendo tutte le nove postazioni”.