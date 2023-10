Positivo il bilancio della festa provinciale dell’Unità di Matera: i dettagli

“E’ certamente positivo il bilancio tracciato sui tre giorni di festa provinciale de l’Unità che si è svolta a Matera, Nova Siri e San mauro Forte gli scorsi 6,7 e 8 ottobre“.

E’ quanto dichiara il capogruppo PD, Roberto Cifarelli:

“Tanto da un punto di vista politico, quanto da un punto di vista organizzativo, la festa ha rappresentato un momento di rilancio per il PD di Matera e della sua provincia.

Dal punto di vista politico la presenza nella giornata di chiusura del Presidente Nazionale Stefano Bonaccini, del Segretario Regionale Giovanni Lettieri e di altri dirigenti del nostro partito ha rappresentato un inequivocabile messaggio di attenzione e di impegno di tutto il PD fin dai massimi livelli di rappresentanza a questo territorio.

Così come voglio rimarcare l’importanza dei dibattiti delle tre giornate durante i quali sono stati affrontati temi cruciali per il futuro della nostra città, della nostra provincia e della nostra Regione.

Non posso che essere orgoglioso della capacità organizzativa e di mobilitazione dimostrata dal mio circolo in questa occasione a cospetto delle rappresentanze politiche più importanti del Partito. Non era assolutamente scontato che Matera potesse ospitare un così importante appuntamento politico.

Ringrazio il segretario cittadino del PD, Luigi Gravela e il Segretario Claudio Scarnato e con loro gli organismi cittadini e provinciali per il lavoro svolto.

Volevamo organizzare una tre giorni di dibattiti e ce l’abbiamo fatta! Non posso non ringraziare le volontarie e i volontari della festa che hanno permesso che tutto ciò accadesse.

Un gruppo per lo più giovane, che ha scoperto da poco grazie a noi e al PD la passione per la politica e che ha dedicato in modo del tutto volontario il tempo impiegato per lo svolgimento della manifestazione.

Voleva essere una ripartenza. Possiamo dire che siamo ripartiti alla grande!”.a

