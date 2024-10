Poliziotti intervenuti nel Pronto Soccorso dell’ospedale Madonna delle Grazie. Ecco il ringraziamento del Commissario Straordinario dell’ASM

Sostiene il Commissario Straordinario dell’ASM, Maurizio Friolo:

In merito all’episodio riportato dalla Questura di Matera sull’arresto di un cittadino indiano avvenuto lo scorso 16 settembre, nel Pronto Soccorso dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, si precisa che nessun operatore sanitario è stato interessato dall’atteggiamento violento del giovane indiano durante le operazioni di immobilizzazione da parte della Polizia.

Esprimo gratitudine per come gli agenti della Polizia di Stato hanno saputo gestire la situazione permettendo al personale medico ed infermieristico di operare in sicurezza nella somministrazione di un calmante al cittadino indiano in preda ai fumi dell’alcol.

L’episodio, grazie anche alla preparazione del personale del Pronto Soccorso, non ha avuto nessuna conseguenza ne sulle altre persone presenti in quel momento nell’unita di Emergenza Urgenza, né su strutture, arredi e attrezzature ospedaliere.

Esprimo, infine, la mia solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti coinvolti in questo episodio di violenza, risoltosi, per fortuna, senza gravi conseguenze“.