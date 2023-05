Policoro: studenti in piazza per aiutare i cittadini ad utilizzare gli strumenti di identità digitale. Ecco l’iniziativa

Studenti in piazza per aiutare i cittadini a utilizzare gli strumenti di identità digitale.

In questo modo, a Policoro, l’educazione digitale incontra il service learning (modello didattico che associa l’apprendimento degli studenti al servizio per la comunità).

I ragazzi dell’IIS Fermi di Policoro aiuteranno i cittadini a capire come ottenere e gestire lo Spid, la Firma Digitale, la Carta d’Identità Digitale, la Pec, l’App Io e i tanti nuovi strumenti digitali che avvicinano il cittadino alla pubblica amministrazione.

Primo appuntamento il giorno 8 Maggio 2023, in piazza Heraclea dalle ore 17,00 alle 19:00.

L’iniziativa non si ferma alla sola città di Policoro.

Già programmati altri appuntamenti in altri Comuni del comprensorio:

il 12 maggio, dalle 17 alle 19, appuntamento a Marconia in Piazza Elettra;

il 15 maggio, dalle 17 alle 19, appuntamento a Nova Siri in Piazza Giovanni XXIII.

L’attività è realizzata nell’ambito del progetto Pon (“Per le competenze del domani”), modulo “Digital Service”, ed è curato dalla docente referente Magda Minervini.

Giovanna Tarantino, Dirigente Scolastico dell’IIS Fermi, ha segnalato con soddisfazione la rilevanza dell’iniziativa:

“oltre che un servizio alla cittadinanza, abbiamo offerto innanzitutto agli studenti la l’opportunità di apprendere le modalità di utilizzo dei tanti strumenti di identità digitale, interfaccia indispensabile nei rapporti con la pubblica amministrazione sin da ora.

Continuiamo a proporre azioni innovative di Service Learning, per il quale ci siamo già distinti in questi app in particolare con il progetto Meteo Fermi, che offre alla comunità l’emissione di un bollettino meteorologico curato dagli studenti”.

