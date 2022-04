Policoro: studenti a lezione di legalità con il Comandante dei Carabinieri. Ecco il progetto

Oggi, un importante evento organizzato dall’IC2” Giovanni Paolo II” di Policoro e dall’Arma dei Carabinieri che si terrà all’IIS Pitagora di Policoro: LEGALITÀ CI STO DENTRO.

I ragazzi delle classi terze della scuola secondaria dell’IC2 incontreranno il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Policoro: Roberto Rampino.

La dirigente scolastica, la prof.ssa Maria Carmela Stigliano, ritiene che:

“l’incontro sarà sicuramente molto prezioso per i propri studenti perché legalità significa non solo rispettare le leggi, ma significa rispettare in primis noi stessi e poi l’altro sulla base di principi e valori condivisi.

Un rispetto che si estende nella dimensione sociale, in quella economica e soprattutto in quella culturale.

Ritengo, infatti, che si debba insistere sull’educazione alla legalità in ambito culturale e dare ai giovani tutti gli strumenti necessari per conoscere la realtà in cui vivono e sapersi muovere correttamente in tutte le situazioni che siano scolastiche o extra-scolastiche”.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’incontro.

