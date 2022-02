Policoro: “situazione ormai insostenibile per gli agricoltori e gli allevatori”! La richiesta urgente

Dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Piergiorgio Quarto, che ha partecipato all’assemblea permanente organizzata dalla Coldiretti a Policoro:

“Non possiamo non sostenere le richieste del mondo agricolo lucano per scongiurare il degenerarsi di una situazione che per gli agricoltori e gli allevatori sta divenendo ormai insostenibile.

Si tratta di problematiche, quelle denunciate dal mondo agricolo, a cominciare dall’aumento dei costi di produzione a danno dei bilanci delle imprese, per le quali è necessario l’intervento del Governo nazionale.

Anche la Regione Basilicata può e deve intervenire a cominciare dal trasporto dei lavoratori.

A tal proposito c’è stata una sensibilità enorme da parte del Governo regionale e della Giunta di ascoltare nei giorni scorsi i vertici della Coldiretti e di condividere un intervento.

È necessario, però, coordinare le azioni attraverso il coinvolgimento di tutti i Dipartimenti regionali.

La questione si risolve chiamando a raccolta tutti gli assessorati, per esempio quello alla Salute, ipotizzando un aiuto per l’acquisto dei farmaci che vengono utilizzati negli allevamenti.

L’attività sinergica dei Dipartimenti in questo momento è fondamentale.

Chiaramente tutte le accelerazioni sono necessarie perché il momento è così drammatico e difficile che vanno unite le forze.

Ed ecco perché vorrei che i Dipartimenti e gli assessori lavorassero unanimemente insieme al governatore Bardi“.

