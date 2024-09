Policoro si è illuminata di verde: segnale di speranza per queste malattie. I dettagli

Ieri notte il Comune di Policoro ha aderito alla campagna di sensibilizzazione internazionale LIGHT UP FOR MITO, appuntamento importante per ribadire l’attenzione sulle malattie mitocondriali.

Come fa sapere l’Amministrazione:

“La nostra comunità, sempre attenta alle iniziative solidali e di sensibilizzazione, si è unita così a numerose altre località in tutto il mondo che, nella stessa serata, hanno acceso di verde i loro monumenti e siti di interesse.

Il verde, colore simbolo delle malattie mitocondriali, rappresenta la speranza e la necessità di aumentare la consapevolezza su queste patologie genetiche.

La ricerca scientifica può e deve andare avanti!”.