Policoro: raccolta fondi della Polizia Locale per l’acquisto di beni alimentari da donare alle famiglie in difficoltà. Le foto

Gesti di grande generosità a Policoro.

Come fa sapere il Sindaco, Enrico Mascia:

“Il Comando della Polizia Locale, unitamente ad alcuni ex appartenenti al corpo, ha realizzato una raccolta fondi tra tutto il personale per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità da donare alle famiglie in difficoltà economica della nostra comunità cittadina.

Un piccolo gesto di solidarietà che sottolinea il forte senso di appartenenza del Corpo verso il territorio e tutta la cittadinanza e sempre al servizio della comunità in ogni circostanza”.

