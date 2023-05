Policoro, questo Parco intitolato a Filippo Salvi: a soli 36 anni, morì durante un’indagine per cercare di catturare Matteo Messina Denaro. Ecco quando

“Lasciare ai bambini e ai ragazzi uno spazio aggregativo con il preciso intento di insegnare loro l’importanza della educazione alla legalità, nel nome di un giovane che per passione si trasferì in Sicilia dal nord e con dedizione collaborò alla ricerca della verità, perdendo persino la vita in maniera accidentale”.

È con questa motivazione che l’Amministrazione Comunale di Policoro ha inteso intitolare il nuovo parco giochi di via Agrigento a Filippo Salvi, il carabiniere bergamasco del ROS (Raggruppamento Operativo Speciale) che nel 2007, a soli 36 anni, morì in Sicilia durante un’indagine per cercare di catturare uno dei più efferati boss della mafia.

La cerimonia di intitolazione, organizzata con il patrocinio anche dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia e le Associazioni per onorare la memoria dei caduti di mafia, avverrà nella giornata di domani, 23 maggio 2023, a partire dalle ore 09.30, alla presenza di autorità civili e militari.

Seguirà dibattito con gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore E. Fermi di Policoro, presso l’Auditorium dell’Istituto scolastico.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

