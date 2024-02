Policoro, questa struttura presto sarà restituita agli studenti: consentirà di ospitare anche gare nazionali! I dettagli

Sarà inaugurata venerdì 16 febbraio, a Policoro, la palestra dell’Iis Enrico Fermi i cui lavori di adeguamento funzionale, appaltati dalla Provincia di Matera, sono appena terminati.

L’intervento, che ha restituito la struttura agli studenti dell’istituto jonico, è stato realizzato grazie a fondi strutturali del PON 2014-20 per un ammontare di circa 350mila euro e consentirà di ospitare anche gare nazionali.

Il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, ha spiegato:

“E’ stata un’opera che ho fortemente voluto nella consapevolezza dell’importanza della pratica sportiva connessa alla formazione scolastica.

Al Fermi, peraltro, non è certo il primo intervento che la Provincia ha messo in atto: di recente, infatti, sono state consegnate otto nuove aule e sono anche partiti i lavori per la realizzazione di strutture per l’area sportiva esterna.

Il nostro obiettivo, partendo dalla consapevolezza che c’è tanto lavoro ancora da fare nell’edilizia scolastica, è di rendere le scuole sempre più moderne, funzionali e orientate ad un percorso formativo che sia il più possibile ricco per i nostri studenti.

Ringrazio l’Ufficio Tecnico della Provincia, alleato sempre prezioso, nonché la dirigente scolastica, Giovanna Tarantino, per la collaborazione che riesce sempre ad assicurare alle istituzioni”.

Dopo il taglio del nastro ci sarà spazio per saggi di danza, gare sportive e la premiazione della prima edizione del torneo di Padel organizzato dal Fermi.