Policoro: presentata la mozione per l’installazione di panchine inclusive! I dettagli

Ancora un altro passo nella direzione dell’uguaglianza e dell’inclusione da parte del consigliere comunale di Forza Italia, Gianluca Modarelli, che, con una mozione protocollata il 10 maggio della quale si discuterà e approverà (o meno) nel prossimo Consiglio comunale, ha investito il Sindaco della città di Policoro, dell’onere di attivarsi per l’istallazione, compatibilmente con le risorse finanziare disponibili, di “panchine inclusive”.

Si tratta, ci informa Modarelli, di particolari panchine provviste di un spazio in grado di ospitare sedie a rotelle e/o passeggini e/o deambulatori, che, grazie al semplice gesto di “sedersi vicino”, possano rappresentare non solo un forte messaggio di inclusione sociale ma anche consentire più ampie opportunità di dialogo e socializzazione tra i cittadini, che, in assenza, quotidianamente continuano a sentirsi estromesse dal godimento degli stessi privilegi di tutti.

È attraverso, infatti, conclude Modarelli, queste semplice azioni che possiamo davvero migliorare la qualità della vita di tutti e attuare quella così decantata politica della gente e per la gente.a

